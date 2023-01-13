Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: Getty Images]
Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
İşverene asgari ücret desteği
Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı.
İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.
Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.
Etiketler: Emekli Memur Resmi Gazete
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