Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK destekçilerinin İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemine tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından açıklama paylaşıldı. "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı'na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz" denildi.

"İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

İsveç'te PKK rezaleti

İsveç'te yaşanan PKK rezaletine bir tepki de Memleket Partisi'nden geldi. Açıklama partinin sosyal medya hesabından İsveç'in Ankara Büyükelçiliği etiketlenerek paylaşıldı.

"İsveç'te hain terör örgütü mensupları tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na yönelik düzenlenen çirkin saldırıyı kabul kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsveç yetkili makamlarının, sorumluları ivedilikle yargı önüne çıkarmasını talep ettikleri belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesinin önemini vurguladı.

"Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" dedi.