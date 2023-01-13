Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP'nin kırsal yapılanması bitirildi
İçişleri Bakanı Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Soylu, "DHKP-C, TKP-ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." dedi.
Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri Yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.
Etiketler: DHKPC/C Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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