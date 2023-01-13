Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'teki provokasyona ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
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Etiketler: Son Dakika Ankara Recep Tayyip Erdoğan İsveç
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