İsveç'teki Stockholm Şehir Savcılığı skandal bir karara imza attı.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG destekçileri İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Stockholm'de gerçekleşen terör eylemine Türkiye'den çok sert yanıt geldi. İsveç'ten gerekli adımların hemen atılması istendi.

Stockholm Şehir Savcılığı'nda görevli savcıdan ise skandal bir karar geldi. Savcı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet saldırıların suç teşkil etmediğini ve ön soruşturmaya gerek duyulmadığını açıkladı.