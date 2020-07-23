Milyonlarca çalışanı ilgilendiren istihdam teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

TBMM'de kabul edilen paketle, kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor.

Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.