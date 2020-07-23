Haber Giriş: Kaynak: AA,DHA
İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren istihdam teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.
TBMM'de kabul edilen paketle, kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor.
Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.
Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.
Etiketler: TBMM Genel Kurulu tbmm son dakika istihdam paketiSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 23:01
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