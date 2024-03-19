Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.03.2024 15:59

İşte KAAN'ın yeni tasarımı

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, komple yeniden boyandı. TUSAŞ, boyama görüntülerini "Bizim için sanat" notuyla paylaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yapmıştı. 

Birden çok prototiple test uçuşlarına devam edecek olan KAAN'ın tasarımıyla ilgili de adımlar atılıyor. Yeni tasarımında aynı renklerin üzerinden geçilerek komple boyandı. 

TUSAŞ, sosyal medya hesabından "Bizim için sanat" notuyla muharip uçağın boyanma görüntüleri paylaşıldı. 

2028'de hava kuvvetlerine teslim edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti. 

KAAN'ın özellikleri

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

ETİKETLER
KAAN Milli Muharip Uçak TUSAŞ
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkaracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
17:15
Putin'den, Ukrayna'ya "Batı'nın talimatıyla terör yöntemlerine başvurduğu" suçlaması
17:13
Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor
16:54
Gazze'deki hükümet: İsrail Şifa Hastanesinde 50 Filistinliyi öldürdü, 200'ünü alıkoydu
16:50
Mart ayında 884,7 milyon lira SED ödemesi yapıldı
16:48
Deprem bölgesinde kurası çekilen konut sayısı 76 bine ulaştı
Gazzeliler yağmur ve su baskınlarıyla mücadele ediyor
Gazzeliler yağmur ve su baskınlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ