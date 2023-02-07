Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel sevk edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.
Etiketler: İstanbul Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği
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