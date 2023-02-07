İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dezenformasyon Bildirim Servisi''nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Altun, "Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

''Dezenformasyon Bildirim Servisi'' halkımızın kullanımına açılmıştır.



Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.



IOS:https://t.co/D2s9PDjHvA



Android:https://t.co/JgoKE3Xyot pic.twitter.com/6VQfXyDnQ9 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2023

Uygulama açıklamasında ise, 'En güncel yalan haberleri takip edebilir, haftalık yayınlanan dezenformasyon bültenlerine erişebilir, dezenformasyon içerdiğini düşündüğünüz haber ve paylaşımları bize bildirebilirsiniz.' denildi.