'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını, depreme ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğu düşünülen haberlerin uygulamayla bildirilebileceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dezenformasyon Bildirim Servisi''nin kullanıma açıldığını duyurdu.
Altun, "Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" açıklamasını yaptı.
''Dezenformasyon Bildirim Servisi'' halkımızın kullanımına açılmıştır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2023
Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.
IOS:https://t.co/D2s9PDjHvA
Android:https://t.co/JgoKE3Xyot pic.twitter.com/6VQfXyDnQ9
Uygulama açıklamasında ise, 'En güncel yalan haberleri takip edebilir, haftalık yayınlanan dezenformasyon bültenlerine erişebilir, dezenformasyon içerdiğini düşündüğünüz haber ve paylaşımları bize bildirebilirsiniz.' denildi.
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