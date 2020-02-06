İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanında meydana gelen uçak kazası ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Kazada yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirten Yerlikaya, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastanın tedavisinin de devam ettiğini söyledi.