Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, Twitter adresi üzerinden Avrupa Parlamentosu'ndaki skandala tepki gösterdi.

Altun, "PKK, Avrupa topraklarında çok uzun zamandır örgütleniyor ve yayılıyor. Türkiye'yi insan hakları konusunda yargılamaya gelince Avrupalılar bizi eleştirmek için bir saniye bile kaybetmiyorlar. Teröristler hakkında bir şeyler yapmaya gelince ise sessizler." dedi.