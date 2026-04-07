İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 5'e çıktı

Bakan Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemelerin, ilgili birimler tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır." bilgisini veren Çiftçi, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Çiftçi, güvenlik güçlerinin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir. Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı emeline ulaşamayacak"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kamu düzenine, milletin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermediğini, bundan sonra da göstermeyeceğinin altını çizen Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir, bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir. Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hakimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

"Konsoloslukta 2,5 yıldır faaliyet yok"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bölgede, olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırganların kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, öldürülen saldırganın Yunus Emre S, etkisiz hale getirilen diğer 2 saldırganın ise Onur Ç. ve Enes Ç. isimli kardeşler oldukları belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı

Polis ekiplerince terör saldırısının gerçekleştiği noktadaki incelemeler ve delil toplama işlemleri tamamlandı.

Saldırganların olay yerine geldiği otomobilde incelemelerde bulunan ekipler, parmak izi tespit çalışması yaptı.

Otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu Büyükdere Caddesi'nde iki şeride düşen trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasından normale döndü.