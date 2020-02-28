

Suriye, Cezayir, Fas, Afganistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden göçmen, Avrupa’ya ulaşma umuduyla Esenler Otogarı’na geliyor. Göçmenler, yeni umutlar, yeni hayatlar için otobüslerindeki yerlerini alıyor.

Birkaç saatlik yolculuğun ardından Edirne’ye ulaşan göçmenlerin, düzensiz topluluklar halinde Yunanistan sınırına doğru harekete geçtikleri öğrenildi.

Edirne’ye bilet bulabilmek çok zor

Özellikle Aksaray ve Zeytinburnu gibi yerlerde yoğunlaşan göçmenler, yolculuk için hazırlıklara gece saatlerinde başladı.

Esenler Otogarı’na ulaşabilmek için ortaklaşa araçlar kiralayan göçmen aileler, minibüs, taksi ve metro gibi toplu taşıma araçlarıyla da otogara hareket ediyor.

Aşırı talebin ardından Edirne’ye yolcu taşıyan otobüs firmalarında ise yoğunluk yaşanıyor.

Edirne’ye ek seferler koyan firmalar talepleri karşılamaya çalışırken, firma yetkilileri dün geceden bu yana Edirne’ye bilet bulabilmenin çok zor bir hal aldığını söylüyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

