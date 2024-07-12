İstanbul'daki davalarda darbecilere ceza yağdı

Halkı sindirmek için alçak uçuş yaptılar, masumlara kurşun üstüne kurşun sıktılar, hain planları uğruna kendilerine direnenleri alıkoydular. Ancak yaptıkları cezasız kalmadı. Yargı önünde hesabı soruldu.

Tüm yurtta olduğu gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da megakentteki darbe soruşturmalarını hızla tamamladı. Davalar titizlikle sonuçlandırıldı.

İstanbul'daki çatı davası bitti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davaların en önemlilerinden biriydi İstanbul Çatı Davası. 23 sanıklı davada 1 numaralı sanık, elebaşı Fetullah Gülen'di. Darbe girişimi faaliyetlerini yönetenlerin yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı. 12 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca şehitlere karşı eylemlerden de çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1 sanık ise anayasayı ihlal ve örgüt suçundan 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu firari 9 sanıkla ilgili dosyada yargılama ise halen sürüyor.

Olçok ve oğlunu şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet

Önceki ismiyle Boğaziçi Möprüsü, yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehit verilen yerdi. O gece, FETÖ'cülerin köprüyü işgaline karşı çıkanların üzerine defalarca ateş açıldı. Aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da olduğu 34 kişi şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı.

O gece İstanbul'da köprüleri ve Atatürk Havalimanı'nı kapatan, masumlara ateş edenler cezasız kalmadı. 143 sanıklı Şehitler Köprüsü Davası'nda 72 darbeci ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u şehit eden 12 kişi, ayrıca 2'şer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. İstanbul'da en çok şehidin ve gazinin yer aldığı dava olarak kayıtlara geçti.

Harbiye TRT binasının işgali

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul davalarında 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 688 sanığa müebbet, 282 sanığa ise değişen miktarlarda süreli hapis cezası verildi. Yargıtay'ın kısmi bozma kararı verdiği 66. Mekanize Tugayı davası, Sultanbeyli gişeleri ve TRT'nin işgali davalarında sona yaklaşıldı.

Teröristlerin hedefindeki bir diğer adres TRT Harbiye binasıydı. TRT'nin sesini kesmek için gelen darbeciler binayı işgal ettiler, Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Cavit Merroune'yu şehit ettiler. Durmak bilmediler, 50 kişiyi de yaraladılar. 123 sanık hakkında açılan davada mahkeme, 4 Mayıs 2018'de hükmünü açıkladı. 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 sanık müebbet hapis cezası aldı. Karar, İstinaf Mahkemesi'nce de onandı. Yargıtay ise bazı sanıklar yönünden onama, düzelterek onama ve bozma kararı verdi. 26 Eylül'de davanın duruşması görülecek.

Kamera: Sabri Karagöz, Kurgu: Mustafa Erden