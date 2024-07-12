Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor: İkinci ateşleme bugün

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A, roketten başarıyla ayrıldı. Uydunun roketten ayrılmasının ardından 67. dakikada ilk sinyal alındı.

Türksat 6A'nın nihai varacağı ve görev icra edeceği yörünge ise 35 bin 786 kilometre mesafede ve dairesel bir yörünge olacak. Uydu, mevcut bulunduğu eliptik yörüngeden beş kez ateşlenerek adım adım nihai yörüngesine taşınacak.

İkinci ateşleme bugün yapılacak

Ekipler yörünge yükseltme manevrasının ilk adımı olan ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamladı. 82 dakika süren ateşleme, uydunun nihai yörüngesine ulaşması için gerçekleştirilecek beş adımdan ilki olarak kaydedildi.

İlk ateşlemenin sonuçları değerlendirildikten sonra, bir sonraki ateşlemenin 12 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Yolculuk 11 gün sürecek

Türksat 6A'nın yörünge hesapları tamamen Türk mühendisler ve araştırmacılar tarafından yürütülüyor. Uydunun yörüngesine ulaşmasının ve gerekli testlerinin 11 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Nihai hedef ise uydunun yeryüzünden 35 bin 786 kilometre mesafede dairesel yörüngesine oturması.

Beş haberleşme uydusuna ek olarak hizmet verecek

Türksat 6A, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. Bu uydu, halen uzayda aktif olarak kullanılan beş haberleşme uydusuna ek olarak hizmet verecek. Türksat 6A'nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi, Türkiye'nin uzayda daha bağımsız ve güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.

Dünya nüfusunun yüzde 65'ndan fazlası ulaşılabilir olacak

Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.