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Gündem
TRT Haber 12.07.2024 07:47

Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı

81 ilde son 5 günde “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı.

Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 4 bin 466 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerden 4 bin 436'sının  0-5 yıl arasında arandığı, 19'unun 5-10 yıldır arandığı ve 11'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığğı bilgisi paylaşıldı.

Yakalanan 4 bin 466 şüphelinin 691'i hırsızlıktan, 383'ü dolandırıcılıktan, 159'u yağmadan, 79'u adam öldürmeden, 116'sı cinsel suçlardan, 85'i terör suçlarından, 718'i narkotik suçlardan, 434'ü kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu.

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

 



 

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Ali Yerlikaya Hırsızlık Dolandırıcılık Narkotik
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