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Gündem
DHA 11.07.2024 22:57

Bakan Göktaş, Senegalli mevkidaşı Dieye ile görüştü

Bakan Göktaş, Senegal’in başkenti Dakar’daki resmi temasları kapsamında Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile görüştü.

Bakan Göktaş, Senegalli mevkidaşı Dieye ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Senegal'de, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Sayın Maimouna Dieye ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanla sosyal hizmet ve sosyal entegrasyona yönelik uygulamalardan, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere ilişkin sosyal koruma kalkanının güçlendirilmesine kadar geniş yelpazede bir dizi başlığı ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Mahinur Özdemir Göktaş Senegal
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