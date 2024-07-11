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Gündem
AA 11.07.2024 19:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde

Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

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ABD NATO Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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