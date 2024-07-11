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Gündem
AA 11.07.2024 22:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı. Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy, Starmer ve Stoltenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.

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ABD NATO Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
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