İstanbul Emniyeti, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, yasa dışı organ nakli için anlaşan şüphelileri hastanede suçüstü yakaladı.

Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Kaçakçılar böbreğini verecek olan kişi ile hastayı dayı yeğen gibi gösterdi. Yapılan doku uyumu testi ile gerçek ortaya çıktı, iki kişi arasında hiçbir akrabalık bağı olmadığı anlaşıldı.

15 bin dolara yasa dışı nakil için anlaştılar

Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Ekipler operasyon için harekete geçti. Önce şüphelilere hastane tarafından nakil için tarih verildi.

Nakil tarihinde hastaneye giden 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Organ alışverişi için 15 bin dolara anlaştıkları ortaya çıktı. Ukraynalı hastanın aracıya internet üzerinden ulaştığı da belirlendi.

Ukraynalı hasta, "5 yıldır nakil için böbrek bekliyordum. 3 ay önce sosyal medyada böbrek nakli videosu izlerken alt kısımda böbrek nakli için bırakılan bir Rus numarası vardı. O numaradan nakil için aracılık eden kişiye ulaştım" dedi.

Aracının yurt dışında olduğu, böbreği verecek olan kişinin İstanbul'daki tüm masraflarının Ukraynalı hasta tarafından karşılandığı belirlendi.

Hastanede gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamera: Necmi Hastürk