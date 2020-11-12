İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.

SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU ALANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.