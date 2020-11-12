Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sigara yasağının uygulanacağı yerler belli oldu
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Valiliği, internet sitesinde il genelinde sigaranın yasak olduğu cadde, sokak ve meydanların listesini yayımladı.
İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.
Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.
SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU ALANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Son DakikaSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:57
Sıradaki Haber
Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz