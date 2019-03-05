Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hiçbir ilçemiz geri kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz"

Türkiye'de elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey (Binali Yıldırım) 31 Mart'tan itibaren inşallah İstanbul'a taşıyacak. Vizyonsuz belediye başkanlarının elinden alarak hizmetleri biz halkımızla buluşturduk. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın diye gece gündüz çalışıyoruz.

50 bin konut

50 bin konutun açıklamasını yaptık, kura çekimlerini yakın zamanda tamamlayacağız. Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene koyacağız.

İstanbul'da İmra Barışı

İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

Tanzim satışlar

31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok.

Büyük İstanbul Tüneli

Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.

1994'ten bu yana İstanbul'un yeşil alan kapasitesini 6 kat arttırdık.

"CHP 25 yıldır tek bir adım bile atamadı"

CHP 25 yıldır millete hizmet yönünde tek bir adım bile atamadı. 25 yıl önce belediyecilikte hangi seviyedelerse bugün de aynı seviyedeler.

"Kürt kardeşlerimizin de haklarını biz savunduk"

Kayyumlar atadık her taraf pırıl pırıl oldu. Diyarbakır'ı pırıl pırıl yaptık. Şırnak, Hakkari Van Ağrı öyle yaptık. Kürt kardeşlerimizin de haklarını biz savunduk. Çünkü biz ayrım yapmadık herkesi sevdik.

"Çok seviyorsan kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, defol oraya git"

Cüdi, Gabar, Kandil... İnlerine girdik. Ülkemizi bölmeye yeltendiler. Biz buna müsaade edemezdik. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git.

Kaynak: TRT Haber