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Gündem
AA 11.03.2025 08:35

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 32 gözaltı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlendi.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşıldı.

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiği, tekstil firmasının 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlendi.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler olduğu, bu şekilde Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edildi.

Ataşehir ve Maltepe'nin eski belediye başkanları tanık ve mağdur olarak ifadeye çağrıldı

Savcılıkça, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü
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