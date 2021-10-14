Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki beton blok yüklü kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.