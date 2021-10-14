Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da beton blok yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde İSKİ'ye ait beton blok yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki beton blok yüklü kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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