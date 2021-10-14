Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler yer aldı.
Etiketler: Almanya Mevlüt Çavuşoğlu Son Dakika
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