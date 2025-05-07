İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalanırken, 144 kg uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 120,5 kg metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 hap basma makinesi, 2 hassas terazi ele geçirildi.

"Bu mücadele, gençlerimizi koruma mücadelesidir"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."