Harp sahasında bir ilk: İnsansız deniz aracı savaş uçağını vurdu

Ukrayna-Rusya savaşı dünya harp tarihinin en yeni ve bir o kadar da ilginç olaylarına sahne olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bir ilk yaşandı ve Ukrayna’ya ait insansız deniz aracından (SİDA) ateşlenen bir füze, Rus savaş uçağını düşürdü. Böylece ilk kez bir SİDA’dan açılan ateşle savaş uçağı düşürülmüş oldu.

Her ne kadar savaş uçağı temelinde bir ilk olsa da aslında Ukrayna yakın geçmişte Rusya’ya ait bir helikopteri de benzer şekilde vurmuştu. Belli ki bu tür örnekleri daha sık göreceğiz. Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile SİDA’ların hava savunma füzeleriyle donatılmasını ve Türkiye’nin bu alandaki durumunu konuştuk…

“Pilotun kaçış manevrası yapmaması dikkate değer”

Konuya uzak olanlar için önce süreci en genel haliyle anlatıyor Erkan… Karadeniz üzerinde bir görev için havalanan Rusya ait U-30 savaş uçağının, Ukrayna’nın Magura isimli insansız deniz aracından ateşlenen füzeyle vurulduğunu belirtiyor.

Ukrayna kaynaklarının o gün bir değil iki savaş uçağı düşürüldüğü iddiasını da hatırlatıyor Erkan ve “Önce Rus uçağının nasıl kaçamadığı konusuna değinmek lazım. Çünkü normal şartlarda oradan vurulmadan çıkabilirdi. Ancak ne radarın ne de diğer savunma sistemlerinin pilotu uyarmadığını düşünüyorum. Çünkü son ana kadar en ufak bir kaçınma manevrası ya da flare ateşleme gibi temel hamleleri dahi yapmıyor. Füzenin varlığından ancak vurulduğunda haberi olduğuna inanıyorum.” diyor.

[Ukrayna'nın SİDA'lara hava savunma füzesi entegre etmesi yeni bir dönem başlatacak.]

“Basit ama önemli bir yöntem buldular”

Savaş uçağının bir ilk olduğunu ancak daha önce Ukrayna’nın aynı yöntemle Rus askeri helikopterini de vurup düşürdüğünü kaydediyor Erkan. “Basit ama etkili bir yöntem buldular.” dedikten sonra devam ediyor:

“Kendi yaptıkları bir insansız deniz aracını önce kamikaze olarak kullandılar. Sonra platformu daha da geliştirdiler. Üzerine çeşitli füzeler eklediler. Rus uçağını düşürdükleri son olayda ABD füzesi ateşlediler.

Ancak burada önemli olan kurulan ekosistem. Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink üzerinden kesintisizi bir uydu iletişimi sağlıyorlar. Batı’dan aldıkları çok etkili füzeleri SİDA’ya entegre ediyorlar.

Tabi burada Ukrayna SİDA’sının doğru zamanda doğru yerde olması da kritik.

Karadeniz’de uçuş yapan Rus savaş uçaklarını iyi gözlemlemiş olma ihtimalleri bir hayli yüksek. Ruslar burada uzun zamandır uçuyor. Batılı bir ülkeden istihbari destek de almış olabilirler.

Batılı bazı kaynaklar, Ukrayna’nın söz konusu SİDA’yı bölgedeki bir gemiden indirip hızlı bir şekilde görevi tamamlandığı iddiasında. Tabi şimdilik arka planı net bir şekilde bilmek pek mümkün değil.”

[Türkiye yerli ve milli SİDA'lara farklı türlerde mühimmat yüklemiş ve deneme atışları yapmıştı.]

“Türkiye çok daha fazlasını yapabilir”

SİDA’ların hava savunma füzeleriyle donatılması elbette kritik bir dönüm noktası. Türkiye’nin de daha önce bu yönde bazı adımları olmuştu. Hatta bir test atışı da gerçekleşti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçları projesinde yönetici olarak çalışan isimlerin “Eğer ilgili kuvvet talep ederse biz bu platformları her türlü görev hazır olacak şekilde donatabiliriz.” açıklamaları da akıllarda.

Kozan Selçuk Erkan, Türkiye’nin bu alanda elinin güçlü olduğu görüşünde. Ukrayna’nın kabiliyetlerinden çok daha fazlasına imza atabileceğimize dikkat çekiyor.

Elimizde hem çok farklı tiplerde insansız deniz aracı hem de bunlara entegre edilebilecek füze alternatifleri olduğunu anlatıyor. Burada en önemli meselenin ‘talep’ olduğuna değiniyor ve “Talep gelirse madalyonun SİDA tarafındakiler de füze tarafındakiler de hızla bu yönde adım atabilir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Bu kapsamda sadece hava savunma füzeleriyle donatılmış olanlara değil çok farklı görevler üstlenebilecek SİDA’lara da ihtiyacımız var. Yakın zamanda bu alanda somut bazı gelişmeler duyabileceğimize inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamlıyor.