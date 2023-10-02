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Gündem
TRT Haber 02.10.2023 08:35

İstanbul ve Kırklareli'nde terör operasyonu: 20 gözaltı

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde terör operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüpheliler tespit edildi.

2 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul’da ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul'da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu öğrenildi. 

 

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