İstanbul ve Kırklareli'nde terör operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüpheliler tespit edildi.
2 ilde eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul’da ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul'da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu öğrenildi.
BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023
TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw