Bayraktar'dan TRT'ye teşekkür: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi

Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında 3 büyük şehirde düzenlendi. İzmir'deki son TEKNOFEST adına yaraşır bir katılımla sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinlikleri kesintisiz aktaran TRT ekibine teşekkür etti.

"Yüreğinizi koydunuz, emeğinizi koydunuz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"3 sefer yaptık ama yoruldu ekipler ama değdi inşallah. Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılını kutlamanın en iyi yoluydu diye değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık olabilecek bir gayret verildi ama inşallah değmiştir. Böyle bir eserin parçası olduğumuz için ben bu milletin bir evladı olarak çok mutluyum. Sizler de yüreğinizi koydunuz, emeğinizi koydunuz. Her şey için minnet duygularımı iletiyorum, sağ olun, var olun."