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TRT Haber 02.10.2023 00:48

Bayraktar'dan TRT'ye teşekkür: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi

TEKNOFEST, 6'ncı yılında da resmi iletişim sponsoru TRT aracılığıyla dünyaya aktarıldı. İzmir'deki bu yılın son teknoloji şöleninde tüm etkinlikler 5 gün boyunca canlı yayınlandı. Selçuk Bayraktar, etkinliğe katkısından dolayı TRT'ye teşekkür etti.

Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında 3 büyük şehirde düzenlendi. İzmir'deki son TEKNOFEST adına yaraşır bir katılımla sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinlikleri kesintisiz aktaran TRT ekibine teşekkür etti.

"Yüreğinizi koydunuz, emeğinizi koydunuz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"3 sefer yaptık ama yoruldu ekipler ama değdi inşallah. Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılını kutlamanın en iyi yoluydu diye değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık olabilecek bir gayret verildi ama inşallah değmiştir. Böyle bir eserin parçası olduğumuz için ben bu milletin bir evladı olarak çok mutluyum. Sizler de yüreğinizi koydunuz, emeğinizi koydunuz. Her şey için minnet duygularımı iletiyorum, sağ olun, var olun." 

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