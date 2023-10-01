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Gündem
AA 01.10.2023 22:27

Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey'ine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Metine, Hakurk, Kandil, ve Gara bölgelerinde 20 hedefin imha edildiği belirtildi.

Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 20 hedef imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacakları vurgulanarak, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin şu bilgiler verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine, 1 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiştir.

İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir."

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Açıklamada, bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

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