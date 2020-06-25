Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul ve Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:12
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