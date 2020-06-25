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AYM CHP'nin 'infaz' başvurusunu karara bağlayacak
[Fotoğraf: AA]
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyla ilgili ilk incelemesini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin 14 madde için iptal ve yürütmenin durdurulması talebini içeren başvurusuna ilişkin ilk incelemesini bugünkü gündem toplantısında yaptı.
Başvuruda usul yönünden eksiklik olmadığı tespit edildi.
Anayasa Mahkemesi, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
CHP daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak iptal isteminin daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.
Etiketler: AYM CHP infaz yasasıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:28
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