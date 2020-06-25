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İstanbul'da vapur ücretlerinde indirim
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Şehir Hatları Vapurları'nda yaz sonuna kadar indirim kararı alındı. Vapur bilet ücreti, 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak.
Karar, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla alındı.
Yeni uygulama, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.
Şehir Hatları vapurlarının bilet ücreti, 31 Ağustos'a kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürüldü.
Uygulamaya Adalar vapurları dahil değil. Bu saatler dışındaysa tam vapur ücreti alınacak.
Etiketler: şehir hatları vapur ücretiSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:58
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