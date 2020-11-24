Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mesajında öğretmenlerin yüce bir vazifeye sahip olduklarını belirten Vali Yerlikaya, öğretmenlerin koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev aldıklarını hatırlattı.

Yerlikaya, bu fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere bir kez daha teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu önemli günde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum. İlkokul öğretmenim Hayriye Bağcı başta olmak üzere, beni yetiştiren, emek veren bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum" dedi.

Vali Yerlikaya paylaşımında ayrıca, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ve hürmetlerini sunduğunu belirterek, "En kısa zamanda öğrencilerimizin size, sizin öğrencilerimize kavuşmanız dileğiyle..." temennisinde bulundu.