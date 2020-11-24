Bu kez ders değil ama ders niteliğinde olan kendi hikayelerini anlattılar.

6 öğretmen, "Benim Hikayem" projesinde birleşti. TRT EBA TV'de Öğretmenler Günü'nde yayınlanacak programa katıldı.

Her bir öğretmenin yüreğe dokunan bir hikayesi var

Huri Gökçe Ocakçı öğretmen onlardan biri.

Sadece yüzde 10 oranında gördüğü halde yılmadı, eğitimini tamamlayarak okul öncesi öğretmeni oldu.

Hasan Kartal da bir köy okulu öğretmeni.

Finlandiya eğitim modelini Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kumrucuk Köyü'nde hayata geçirdi. "Hasan Öğretmenin Hayat Okulu"nu anlatacak.

Sezer Ortadağ ise sınıf öğretmeni.

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği çizgi ötesi öğretmenlerden biri. “Minik Notalar” adında bir müzik grubu kurdu. “Bütün öğrencilerine enstrüman öğreten öğretmen” olarak tanınıyor.

3 öğretmen de bugün hayat hikayelerini paylaşacak

3 kıymetli öğretmen daha TRT EBA TV'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "Benim Hikayem" diyerek sadece öğrencilerine değil, velilere de hayat hikayelerini ve projelerini anlatacak.