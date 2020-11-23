Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri ve Emniyet'ten ortak operasyon: Firari FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.
Firari FETÖ'cü, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak çalışmasıyla Cezayir'de yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nın ifade işlemleri sürüyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ Son Dakika
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