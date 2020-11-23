Bakan Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda" açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda. pic.twitter.com/yqUPVQh6fc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
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