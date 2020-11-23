Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıktı.

Park ve mesire alanlarını tercih eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların bazıları küçük gruplar halinde yürüyüş yaparken bazıları da banklarda oturarak sohbet etti.

Kısıtlı sürede sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

"Hepimiz açısından zor bir dönem"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen vatandaşlardan biri, "Hava alalım dedik. Hava çok güzel bugün. Yürüyüş yaptık. Parklar kalabalıktı. Ördekler güzel, kuğular güzel. Vatandaşlar olarak kurallara uymaya çalışıyoruz. Hepimiz açısından zor bir dönem. İnşallah atlatacağız" dedi.

Saatler 13.00'ü gösterdiğinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine girdi, 20 yaş ve altı gençler ve çocuklar sokağa çıktı. Saat 16.00'ya kadar dışarıda vakit geçiren gençler, park ve meydanlara akın etti.

Alışveriş yapan bazı gençler de kendilerine tanınan üç saatlik sürenin keyfini çıkardı.