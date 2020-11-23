Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Twitter'daki profiline şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını yükledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabındaki profil fotoğrafını değiştirerek, geçtiğimiz yıllarda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.
Bakan Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/tkrD3oEyk2— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) November 23, 2020
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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