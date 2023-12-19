“Istanbul Photo Awards 2023” sergisi açıldı

"Istanbul Photo Awards 2023"ün dördüncü sergisi, CSO Ada Ankara'da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla CSO Ada Ankara'da açılan sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen yarışmada ödül kazanan 29 fotoğrafçının eserleri ve Filistin konulu ödüllü fotoğraflardan oluşan sergide, Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarının tarihe kayıt düştüğü gerçeklerden oluşan bir seçki de yer aldı.

Ukrayna-Rusya savaşı, Filistin'de yaşananlar, Taliban yönetiminin baskıları, Nijerya'daki çocuk kaçakçılığı, lityum kaynaklı çevresel değişimleri, Tayland'daki doğal yaşam çalışmaları, Katar'daki Dünya Kupası, Portekiz boğa güreşleri, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcıları ve Afrika kıtasındaki albinolara kadar geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar da sergide yer buldu.

"Gerçek bir medya fabrikasından bahsediyoruz"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın fotoğraflarının artık bir küresel marka olduğunu, AA fotoğraf servisinin, dünyada haber üretim süreçlerine etki eden çok nitelikli medya üretim merkezi durumunda bulunduğunu söyledi. İletişim Başkanı Altun, "Bu yönüyle bizim gururumuzdur. Türkiye medyasının dünyaya açılan yüzüdür" diye konuştu.

Bu markayla küresel alanda nitelikli işlere imza atma imkânı bulduklarını belirten İletişim Başkanı Altun, "AA'nın fotoğrafları, Türkiye'nin hakikat mücadelesinin önemli araçlarından, unsurlarından bir tanesidir. Günde ortalama 4 bin fotoğrafın üretildiği, gerçek bir medya fabrikasından bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Altun, AA fotoğraflarının, teknik boyutları, sanatsal muhtevası yanında aynı zamanda belgesel özelliğiyle de son derece kaliteli ürünler ortaya koyduğunu söyledi.

AA'nın, Suriye iç savaşında ortaya çıkan sıkıntıları, zulümleri belgelediğini kaydeden İletişim Başkanı Altun, "Suriye iç savaşının ne menem bir süreç olduğu, neler yaşandığı bugün en çok AA fotoğraflarıyla hatırlanıyor." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, en son da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin süreçlerde, AA'nın gayretlerinin, gerçekliğin, hakikatin anlaşılmasında, anlatılmasında hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, "Bugün İsrail'in bütün engellemelerine rağmen AA, Gazze'de muhteşem bir performans, habercilik, gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor ve devam edecek." dedi.

"İsrail'in zulmünü bütün dünyaya duyurdular"

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'de görevini yerine getirirken İsrail'in saldırılarında şehit düştüğünü, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail'in saldırısına maruz kaldığını, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın bütün ailesini İsrail'in saldırılarında kaybettiğini hatırlatan İletişim Başkanı Altun, "Bu kahramanlar, AA'nın bu yetkin insanları, ne yaptı? Gazetecilik yaptılar, haberin, gerçeğin, hakikatin peşinde koştular. Bunu yaparken mazlum Gazze halkının sesini bütün dünyaya duyurdular, İsrail'in zulmünü de bütün dünyaya duyurdular." şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Altun, tarihi boyunca birçok gazetecinin ölümüne neden olan İsrail'in son süreçte de 95 gazeteciyi katlettiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulümlerine karşı çok güçlü bir şekilde mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi budur ve Türkiye'nin güçlenme mücadelesi aynı zamanda İsrail zulmü dâhil olmak üzere dünyadaki zulümleri sonlandırmaya, küresel, bölgesel barışı teminat altına almaya yönelik girişimlerdir." dedi.

Sergiye ev sahipliği yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, Istanbul Photo Awards'un 2023 yılında düzenlediği yarışmada dereceye giren fotoğrafları, fotoğrafseverlerle buluşturmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası fotoğraf yarışmaları incelendiğinde herkesin farkında olmadan bildiği bir gerçekle karşılaştıklarını ifade eden Karagöz, savaş, çatışma ve kriz bölgelerinde çekilen fotoğrafların çoğunlukla dram içermeyen fotoğraflara göre daha fazla ilgi çektiğini söyledi.

Dram içeren karelerin, sevinç ve umut içeren fotoğraflardan her zaman daha çok ilgi gördüğüne dikkati çeken Karagöz, "Hislerimizi olumsuz yönde etkileyeceğini bilsek de bu fotoğraflara dönüp bakmaktan kendimizi alıkoyamayız. Çünkü insanlarla güçlü bir bağ ve empati kurabilmenin en kolay yolu onların acılarını hissetmekten geçiyor. Bu bağı, en net bir şekilde fotoğrafta buluyoruz" diye konuştu.

Karagöz, 7 Ekim'den bu yana İsrail yönetiminin Gazze'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, Anadolu Ajansı olarak bu savaşın gerçekliğini hem ortaya koymak hem de sebep olduğu acılarla insanlar arasında bir bağ kurmanın en büyük vazifelerinden birisi olduğunu söyledi. Karagöz, bu sebeple serginin paralelinde savaşın acımasız yönünü en net şekilde yansıtan fotoğraflara da bu yıl yer verdiklerini dile getirdi.

Serdar Karagöz, Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar 96 medya mensubunun İsrail yönetiminin saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu sayının büyüklüğünü 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda 69 gazetecinin hayatını kaybetmesi gerçeğiyle kıyaslayınca daha iyi anladıklarını vurgulayan Karagöz, şunları söyledi:

"Tam 96 gazetecinin hayatını kaybettiği bir savaştan bahsediyoruz. Bu gazeteciler arasında Gazze'de görev yapan kameraman arkadaşımız Muntasır es-Savvaf da bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA Foto Muhabiri Mustafa Haruf'u da kameralar önünde tartakladı. İnsanlık adına utanç içeren bu görüntüleri sizlerle birlikte tüm dünya da televizyonlarından izledi. Hem Muntasır es-Savvaf hem de Gazze'de İsrail yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden ve şiddete maruz kalan tüm meslektaşlarımız adına, bu saldırıları gerçekleştirenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

- "Kanıt" kitabı

AA Genel Müdürü Karagöz, bu kapsamda İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı geçen günlerde yayınladıklarını ifade etti.

Karagöz, "Kanıt isimli kitabımızda, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden görselleri, delilleri kanıtları bulacaksınız. Bu kitabı hak mücadelesi veren ulusal ve uluslararası avukatlara, Filistinlilerin haklarını uluslararası düzeyde savunan sivil toplum kuruluşlarına, hem yerelde hem de uluslararası düzeyde kitaplaştırdık. Bu kitap üç dilde yayınlandı. Bizler bu çalışmanın halihazırda yenilenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kitap yayınlandığı günden bugüne İsrail bu kitabın içerisine girecek yeni deliller, kanıtlar üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

Sergide, fotoğraf dünyasının nabzını tutan Istanbul Photo Awards'ta ödül kazanan fotoğrafları sergilediklerini söyleyen Karagöz, her türlü zorlu şart altında mesleklerini yerine getiren fotoğrafçıların emeklerinin zayi olmadığını bir nebze göstermek istediklerini vurguladı.

Sadece bu yıl 116 farklı uyruktan, 21 binden fazla fotoğrafla yarışmaya katılım olduğunu vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

"Ardından fotoğraf dünyasının en prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri, 10 kategoride 29 fotoğrafçıyı ödüllendirdi. Bugün burada sergilediğimiz fotoğrafları İstanbul, New York ve Londra'da sergiledik. Profesyonel fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği Istanbul Photo Awards'un 2024 yılında çok daha fazla fotoğrafçıya ulaşacağına inanıyoruz. Şu ana kadar Brezilya'dan Nepal'e, Kanada'dan Nijerya'ya, Filistin'den Japonya'ya dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar yarışmamıza başvuruyorlar. Başvurular ocak ayına kadar devam edecek. Bugün burada bir arada olmamızı sağlayan sponsorlarımız Nikon, THY ve TİKA ile açılışımıza katılan değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum."

Genel Müdür Serdar Karagöz, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'e "Kanıt" kitabını hediye etti.

Sergi açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan, Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ve AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul da katıldı.

Görsel Haberler Direktörü Yurdakul, katılımcılara sergilenen fotoğraflara ilişkin bilgi verdi.