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TRT Haber 09.12.2023 08:11

İstanbul merkezli Kafes-17 operasyonu: "İskoçlar" çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul merkezli Kafes-17 operasyonu: "İskoçlar" çetesi çökertildi

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-17 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda başta örgütün elebaşı olmak üzere yakalanan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ekiplerce örgüte ait 165 kilogram skunk, 95 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, yüklü miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.


İlk belirlemelere göre, organize suç örgütünün yaklaşık değeri 200-250 milyon lira olan tüm mal varlığına el konuldu.

Yerlikaya, operasyonla ilgili, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Son Dakika Suç Örgütü Ali Yerlikaya
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