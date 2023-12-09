“TRT World Forum 2023”te Gazze konuşuldu

TRT World Forum’da konuşan önemli isimlerden biri eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü John Dugard idi.

Dugard, İsrail’in yaptıklarını Güney Afrika Cumhuriyetinde 1948 ile 1994 yılları arasında yaşanan ırksal ayrımcılığa dayalı apartheid rejimine benzetti.

"İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki politikaları, eylemleri çok net apartheid. Uluslararası toplumun bu gerçeği fark etmesi çok önemli. Güney Afrika ve Namibya gibi bu rejimini tecrübe eden devletler israil’in politikalarını böyle tanımlamaktan tereddüt etmemeli."

"BM Genel Kurulu'nda 'apartheid' adımı atılmalı"

Irk egemenliğinin yaşandığı dönemde buna itirazları ile tanınan John Dugard,

İsrail’in Filistinlilere yaptıklarının "apartheid"dan farksız olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplum bu gerçeği görmeli. BM Genel Kurulu'nda İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında yaşattıkları apartheid olarak tanımlanmalı."

Dugard, İsrail’in uluslararası hukuktan muafmış gibi davranmasını eleştirdi. “Arkasında Amerika’nın politik desteği var” dedi.

"Amerika Birleşik Devletleri kurala dayalı uluslararası sistem ifadesini tercih ediyor. Bu yorum İsrail’in tamamen istisnai bir pozisyona konumlandırılmasına yarıyor. Uluslararası hukuk sanki İsrail için bağlayıcı değil. Bu yüzden Birleşmiş Milletler bir şey yapamıyor."

"Ateşkes kararı engelleniyor"

Benzer eleştirileri yapan isimlerden biri de dünyanın önde gelen düşünce kuruluşu Carnegie Vakfı'nda Uluslararası Barış alanında çalışan avukat ve insan hakları savunucusu Zaha Hassan’dı.

"Şimdiye kadar İsrail’e yönelik ciddi diplomatik baskı görmedik. ABD’de Netanyahu hükümetine, Gazze’de katlettikleri siviller, Filistin toplumunu yok etme teşebbüsü ile ilgili güçlü bir ses duymadık. Büyük güçler uyku pozisyonunda. İsrail’i durduracak adımlar eylemler Amerika dahil hükümetlerden gelmiyor."

Hassan, “tek sorumlu Amerika değil” dedi.

"Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden dahi adım yok. Tam tersi ateşkes kararı engelleniyor. Sadece Amerika’yı değil diğer üyelerin de neden ABD’ye baskı yapmadığını konuşmalıyız. BM’den doğru olanı beklemek bizlerin hakkı."

Zaha Hassan, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı.

"7 Ekim’de başlayan bombardıman 2 nükleer bomba etkisi yaptı. Tecrit altındalar. Herşey açık; siviller hedef ve bu açıkça bir soykırım. Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı bekliyoruz."