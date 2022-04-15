İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Sultangazi'deki 4 katlı bir binanın bodrum katına giren ekipler, adreste çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özel bankayı 180 bin dolar zarara uğratmışlar

Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiğine yüklediği, bankamatiklerinde sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi.

Bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince bankanın şikayetçi olması üzerine çete yapılan operasyonla çökertildi. Sahte döviz yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.