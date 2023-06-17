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Gündem
AA 17.06.2023 09:52

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

33 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.

5 zanlı aranıyor

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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