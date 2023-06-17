Türkiye elektronik seçime hazırlanıyor

Elektronik seçim sistemi yaygınlaşıyor. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Estonya ve Brezilya'nın yer aldığı birçok ülke bu sistemi kullanıyor.

Milyonlarca insan oyunu elektronik ortamda veriyor. Türkiye'de de ilerleyen dönemde bu konuda somut adımlar atılması gündemde.

"Elektronik oylamaya yurt dışından başlarız"

Bu konuda dikkat çeken bir değerlendirme Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den geldi:

"Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır. Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurt dışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. e-Devlet üzerinden de olabilir."

Elektronik oylama için seçenekler, mühendislerin teknik incelemesinden sonra oluşturulacak rota ile belirlenecek. Ancak, sistemin kullanılması için önce yasal düzenleme gerekiyor.

"Yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız"

Yener, "Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak” dedi.

Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması planlanıyor.

YSK Başkanı, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını da sözlerine ekledi.