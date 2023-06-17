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TRT Haber 17.06.2023 09:14

Güler: Müttefiklerimizin ihracat kısıtlamaları asla kabul edilebilir değil

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir" dedi.

Güler: Müttefiklerimizin ihracat kısıtlamaları asla kabul edilebilir değil

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO’daki Savunma Bakanları sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Güler, "İkili görüşmelerimizde, NATO’nun "Açık Kapı Politikası"nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi hâlinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini Müttefiklerimize beyan ettik." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerini her ortamda olduğu gibi burada da dile getirdiklerini belirten Güler, gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerde terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi.

"Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız"

Güler, "PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Bu hususta tüm Müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi belirttik." diye konuştu.

"İhracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir"

Türkiye'nin NATO'ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Buna rağmen, Müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlamalar sadece ülkemizin güvenliğini değil, aynı zamanda NATO’nun Müttefikler için belirlediği yetenek hedeflerinin karşılanmasını; dolayısıyla NATO’nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir."

"Tahıl sevkiyatının, güvenli ve planlı şekilde devam etmesinin önemini vurguladık"

Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında, yaklaşık 32 milyon ton Ukrayna tahılının bine yakın gemi ile dünya pazarlarına ulaştığı bilgisini müttefiklerle paylaştıklarını ifade eden Güler, tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

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Milli Savunma Bakanlığı NATO Yaşar Güler
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