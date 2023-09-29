Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.09.2023 15:25

İstanbul merkezli 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu': 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz Operasyonu'nda, örgüt elebaşı dahil 45 şüphelinin yakalandığını, 22 paravan şirketin tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul merkezli 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu': 45 şüpheli yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

Şüphelilerin tespitinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan "Sibergöz Operasyonu" ile elebaşı dahil 45 kişi gözaltına alındı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

Aramalarda şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.

Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ihracatında hedefimiz 6 milyar doları aşmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
AB, Yunanistan'ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı
16:06
İngiltere'de 16 yaşındaki genç 300 yıllık dünyaca ünlü tarihi çınar ağacını kesti
16:03
Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu
16:04
UNICEF: Bu yaz Orta Akdeniz'de ölen ya da kaybolanların sayısı 3 kat arttı
15:51
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor
15:50
AB'nin "sınırda karbon vergisinde" geçiş aşaması başlıyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ