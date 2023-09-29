Bakan Ersoy: Sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına karşıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki FETÖ propagandası skandalı ile ilgili konuştu.

Ersoy, bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığın tavrının çok net olduğunu söyledi

Bakanlık olarak kültür ve sanatın her türlü sanatın her daim destekçisi olduklarını vurgulayan Ersoy, "Ancak 'sanatın gücü' kullanılarak 'terör örgütü propagandası' yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da karşıyız. Konu ile ilgili detaylı açıklamayı bakanlığımız kamuoyuna yapmıştır." dedi.

Bakanlık, Festivalden çekilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtilmişti.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verilmişti:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."