Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ihracatında hedefimiz 6 milyar doları aşmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor; Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan unutamaz görüp geçen gariplere kucak açan güzel İzmir sana geldim. Biz de Hindistan'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi sembolü TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoşgeldiniz.

Bizleri aydınlık yarınlarımızın tçeminatı olan siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorlarımızı ve iştirakçilerimizi, güvenlik görevlisinden gönüllülerimize programa katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir. TEKNOFEST coşkusundan TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.

https://t.co/sCs2Iegs6c pic.twitter.com/rtInJ0Vsz5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gurubundan her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü'ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı teknoloji şölenine davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayanları buraya davet ediyoruz. Koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak.https://t.co/sCs2Iegs6c pic.twitter.com/czHioB2WKn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Gelin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organize olun, çocuklarınızın, torunlarınızın elinden tutun. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin, destek olun. Ama bir yolunu bulup, bir fırsat oluşturup Çiğli Hava Üssü'ne gelerek buradaki vizyonu, ufku, gayreti ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

"İleri teknoloji ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz"

İzmirli kardeşlerimizi davet ederken elbette şehrimizin yeni veya eski milletvekillerini de unutmuyoruz. İleri teknoloji ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var.

Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan karşımda görüyorum gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahsun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Merhum Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş, İzmir'in sağından Van'ın solundan Erzurum, Edirne, Hatay yolundan kapı kapı tekmil Anadolu'ndan bir sabah gelecek kardan aydınlık. Burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var. Rabbime bizlere bugünleri görmeyi nasip ettiği için hamd ediyorum.

Yapamazsın diyenlere inat biz yaparız diyen, imkansız görünen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösteren hasılı fikir, yürek ve alın teri ile büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız. Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbn-i Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşcu'su, Hazerfen Çelebi'si, Katip Çelebi'siniz. Sizler Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin idealini gerçekleştirecek nesilsiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi inşallah sizler omuzlayacak, hak ettiği yere inşallah siz taşıyacaksınız.

Kendi öz yurdunda parya muamelesi gören milletimizi elinden tutup ayağa kaldıracak kuşak yine sizlersiniz. Ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak sizin parıldayan gözlerinizle yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum. Sizlere üstad Necip Fazıl'ın şu eşsiz mısraları ile seslenmek istiyorum. Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor.https://t.co/sCs2IefUgE pic.twitter.com/IgzUZl8Sd5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Sizlerin başarıları milletimizle birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor. Rabbim hiç birinizin ayağına taş değdirmesin diyorum.

"Hiç kimseyi ötekileştirmedik"

Biz 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyiz. Hayatımız boyunca Türkiye'ye hizmet etmenin, eser kazandırmanın, ülkemizin önündeki taşları, mayınları temizlemenin mücadelesini verdik. Siyaset yolculuğumuzun tüm safhalarında hep gençlerle beraber yürüdük. Gençlerin yoldaşı, yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duydum. Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleri ile her zaman iftihar ettim. Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi harf oyunlarıyla ideolojik at gözlükleriyle tanımlamaya çalışanlara asla prim vermedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısı ile hareket ediyoruz. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda bitirdiğimiz ve verdiğimiz bütün mücadelelerin amacı size daha güçlü, daha itibarlı, daha yaşanabilir bir Türkiye teslim etmek içindir.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. bizden öncekilerin bedel ödeyerek bizlere bıraktığı emaneti Allah'a hamdolsun 40 yıldır onurla, vakarla taşıdık ve bugünlere getirdik. İşte bugün burada gördüğümüz gibi Türkiye'yi savunma sanayii başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduk.

"İzmir'e 225 milyar lira kamu yatırımı yaptık"

Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76'dan 208'e, yurt kapasitemizi 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayımızı 9'dan 464'e, araştırma geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan 1289'a, tasarım merkezi sayımızı sıfırdan 324'e, teknopark sayımızı 2'den 98'e çıkardık. Sadece İzmir'de inşa ettiğimiz derslik sayısı 11 bin 687'dir. Yine şehrimizde 26 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İlimizde 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. İzmir'e 4 teknopark kazandırdık. İzmir'e yaptığımız kamu yatırımlarının tutarı 225 milyar liradır. Ülkemiz genelinde teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için 81 ilimizde toplam 100 dene yap teknoloji atölyesi kurduk. Uzmanlaşmayı teşvik etmek gayesi ile 12 bin öğrencimizi lisans üstü eğitim yapmaları için burslu olarak yurt dışına gönderdik. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice işe, yatırıma, reforma ve projeye imza attık.

"Gençlerimize cep telefonu, bilgisayar ve internet sözümüzü tutuyoruz"

Bunlarla yetinmiyoruz hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıdık. Bir taraftan asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken diğer taraftan gençlerimize olan sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Gençler depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen size mahçup olmamak adına gereken fedakarlığı sergiledik. Son Kabine toplantımızda gençlerimize yeni müjdeler verdik. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize seçim döneminde vaat ettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 gigabaytlık internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis'e sunuyoruz. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta deprem bölgesinde plot projeleri hayata geçireceğiz. Deprem mağduru gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Aldığımız kararların siz gençlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Başkaları ne yaparsa yapsın hangi ihtiraslar peşinde koşarsa koşsun biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

"Siyasete güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozlayacağız"

Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz. Daha düne kadar dürüstlükten, şeffaflıktan bahsedenlerin iktidar uğruna nasıl birbirlerine nasıl yalan söylediklerini de hep beraber takip ediyoruz. Gençlerimiz de hayal kırıklığına yol açan bu utanç sahnelerine rağmen biz siyasete güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozlayacağız. Özellikle siz gençlerimize karşı daima harbi ve haspi davranacak, aramızdaki gönül bağının sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-Devlet uygulamamızda 7300 hizmet sunuluyor. 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk. https://t.co/sCs2IefUgE pic.twitter.com/KWHHdHIHia — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Dünya merkezinde inovasyon, yapay zeka ve robotik teknolojilerin bulunduğu çok farklı bir yere doğru gidiyor. Biz de Türkiye olarak bu yarışta geride kalmamaya çalışıyoruz. Ulusal Yapay Zeka stratejimizi 2021 yılında yayınladık. Dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda kamu hizmetlerinde dijital teknoloji araçlarını yaygınlaştırıyoruz. Elektronik devlet uygulamamızda 7 bin 300 hizmet sunuluyor. Şu an yaklaşık 64 milyon insanımız elektronik devlet kapısını kullanıyor. Gerek etkinliği ve yaygınlığı gerekse sunulan hizmetler bakımından Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk. Şu an dünyanın gelişmiş denilen ülkelerinde bile sıraya girerek yapılabilen işlerin çoğunu bizim insanımız telefonu veya bilgisayarından elektronik devlet kapısını kullanarak saniyeler içinde halledebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava gücümüzde çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma'nın testlerini hızla tamamlıyoruz. Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.https://t.co/sCs2IefUgE pic.twitter.com/1ZFKFSWoLe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Birileri hala akıl almaz iddialarla karalama kampanyalarını sürdürse de ilk yerli elektrikli aracımız Togg'un üretimi artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla'yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik. Hava gücümüzde çarpan etkisi olacak Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. İnşallah Kızılelma'nın da envantere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz. Kaan ismini verdiğimiz beşinci nesil Milli Muharip Uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim sürecini adım adım gerçekleştiriyoruz. Akıncı TİHA ve Aksungur SİHA'larla silahlı insansız hava araçlarındaki hakimiyetimizi pekiştirdik. Bunların haricinde savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Dünyadaki ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu denizlerimizde bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır.https://t.co/3FoWgrT53t pic.twitter.com/dui5VsdTMb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır. Nasıl bu alandaki ihracatımızı 248 milyon dolardan geçen sene 4,5 milyar dolara çıkardıysak inşallah bu rakamların üstünü de yakalayacağız. Diğer alanlarda olduğu gibi savunmada da tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar gece gündüz demeden çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız.https://t.co/3FoWgrT53t pic.twitter.com/YUi2ngpSv8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2023

Son seçimlerde milletimize güven tazelemesiyle Türkiye'nin savunma atılımlarına dokunmaktan özellikle kıfayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. İktidara giden yolu milletin iradesi yerine FETÖ'den PKK'ya, terör örgütleriyle işbirliğinden arayanlara asla unutamayacakları bir ders verdik. Tavrımızı özellikle daima doğrudan, hizmetten, eser siyasetinden yana kullanarak ülkemizin önünde yeni pencereler açtık.

"İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız"

İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmirli'nin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum.