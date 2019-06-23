Bahçelievler’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner’e anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar’ın bakacağı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber