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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı
23 Haziran 2019 Pazar 17:12 - Son Güncelleme 23 Haziran 2019 Pazar 17:18
31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdi.
Bahçelievler’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner’e anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar’ın bakacağı öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
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